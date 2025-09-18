Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerine uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti. Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri 25 baz puan düşürüldü.
Kredi kartı faiz oranları düştü
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı nakit çekim ve KMH faizlerinin hesaplama marjı 25 baz puan aşağı çekildi.
Yeni akdi ve gecikme faiz oranları
Alınan karar doğrultusunda akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye indirildi. Gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e düşürüldü.
1 Ekim’den itibaren uygulanacak
Merkez Bankası’nın düzenlemesi 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek. Düzenleme, kredi kartı kullanıcılarının borçlanma maliyetlerini doğrudan etkileyecek.
