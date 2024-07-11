Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 5 Temmuz haftasında 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İşte detaylar:

Haftalık rezerv artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 5 Temmuz itibarıyla brüt döviz rezervleri 4 milyar 898 milyon dolar artışla 89 milyar 731 milyon dolara ulaştı. 28 Haziran'da brüt döviz rezervleri 84 milyar 833 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri artışı

Aynı dönemde altın rezervleri de 640 milyon dolar artarak 58 milyar 77 milyon dolardan 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervlerde büyük artış

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan 148 milyar 448 milyon dolara çıktı.

Tarihi seviyelere ulaşan rezervler

Bu artışla birlikte TCMB'nin toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bu rekor artış ne anlama geliyor? Ekonominin geleceği için bu gelişmeler nasıl değerlendirilmeli?

Merkez Bankası'nın rezervlerindeki bu artış, ekonomik istikrarın güçlenmesine ve uluslararası piyasalarda Türkiye'nin güvenilirliğinin artmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, döviz rezervlerindeki bu artış, olası ekonomik dalgalanmalara karşı daha güçlü bir tampon oluşturuyor.