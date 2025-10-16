Merkez Bankası toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 518 milyon dolar artışla 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak tarihî bir rekora imza attı.

Brüt döviz ve altın rezervleri

Brüt döviz rezervleri: 309 milyon dolar artışla 87 milyar 337 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Altın rezervleri: 3 milyar 208 milyon dolar artışla 102 milyar 397 milyon dolar oldu.

Toplam rezervlerde rekor artış

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri, bir önceki haftadaki 186 milyar 216 milyon dolardan, 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak yeni bir rekora ulaştı.