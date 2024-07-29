Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Temmuz ile sona eren haftalık dönemde toplam rezervlerinde yaklaşık 5,89 milyar dolar düşüş yaşadı. Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 19 Temmuz haftasında 153,9 milyar dolar olan rezervler, bir hafta sonra 148 milyar dolara indi.

Saudi Fund for Development anlaşması sona erdi

TCMB, geçtiğimiz hafta rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemini karşılıklı mutabakatla sonlandırdığını duyurmuştu. Bu anlaşmanın sona ermesi, rezervlerdeki düşüşün başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Rezervlerin perşembe günü açıklanması bekleniyor

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak. Uzmanlar, bu düşüşün piyasalara etkilerini ve rezervlerin gelecekteki seyrini yakından takip ediyor. Rezervlerin azalması, Türkiye ekonomisinin dış finansman ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanabileceği endişelerini artırabilir.