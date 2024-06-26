Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 149 milyon dolarlık artışla 146 milyar 301 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Brüt döviz rezervlerinde artış: 2 milyar 77 milyon dolar

TCMB verilerine göre, brüt döviz rezervleri 2 milyar 77 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara yükseldi. Bu artış, rezervlerin güçlü bir şekilde yükseldiğini gösteriyor.

Altın rezervleri düştü

Aynı dönemde altın rezervlerinde ise 1 milyar 928 milyon dolarlık bir azalma yaşandı. Altın rezervleri 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara geriledi. Bu değişiklik, altın rezervlerinde dikkat çekici bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Merkez Bankası'nın rezervleri neden artıyor?

Merkez Bankası'nın toplam rezervlerindeki bu artış, döviz rezervlerindeki artışın altın rezervlerindeki azalmadan daha fazla olmasından kaynaklanıyor.