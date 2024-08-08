Merkez Bankası, 2024 yılının 3. Enflasyon Raporu'nu bugün Ankara'da düzenlenecek bir toplantıyla açıklayacak. Başkan Fatih Karahan'ın sunumuyla, yıl sonu enflasyon tahminleri ve gelecek iki yıla ilişkin projeksiyonlar kamuoyuna duyurulacak.

Yıl sonu enflasyon tahminleri açıklanacak

Merkez Bankası'nın 3. Enflasyon Raporu toplantısı, ekonomistler ve piyasa aktörleri tarafından merakla bekleniyor. Başkan Fatih Karahan, raporun sunumunu yaparak yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaşacak. Ayrıca, küresel ekonomik görünüm ve iktisadi koşullar da değerlendirilecek.

Küresel ekonomik görünüm ve iktisadi koşullar

Sunumda, dünya ekonomisindeki gelişmeler ve Türkiye'nin ekonomik durumu detaylı olarak ele alınacak. Küresel enflasyon eğilimleri ve diğer makroekonomik göstergeler ışığında Türkiye'nin enflasyon görünümü analiz edilecek.

Orta vadeli öngörüler

Raporun önemli bir kısmı, Merkez Bankası'nın orta vadeli enflasyon tahminlerine ayrılacak. 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin öngörüler de toplantıda açıklanacak. Önceki raporda 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38'e yükseltilmişti. 2025 ve 2026 yılları için ise tahminler sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 olarak korunmuştu.

2. Enflasyon Raporu'nun değerlendirilmesi

Merkez Bankası, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38'e güncellemişti. Bu toplantıda, önceki raporun tahminleri ve gerçekleşmeleri de değerlendirilecek. Enflasyon dinamikleri ve para politikası kararlarının etkileri tartışılacak.

Son Enflasyon Raporu 31 Ekim'de

Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporu, 31 Ekim tarihinde açıklanacak. Bu rapor, 2024 yılının genel enflasyon görünümünü ve 2025 yılına dair beklentileri yansıtacak. Bu toplantıda da önceki raporların analizleri ve yeni projeksiyonlar paylaşılacak.