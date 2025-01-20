Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, döviz ve altın dönüşümlü KKM hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemleri 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırıldı.

Merkez Bankası, bu değişikliğin KKM hesaplarından çıkış stratejisi doğrultusunda alındığını belirtti. Bu yeni düzenleme ile KKM hesaplarının vade süreleri kısıtlanmış oldu.

Firmalar için destek kaldırılmıştı

Geçtiğimiz haftalarda, döviz yükümlüsü firmalar için sağlanan döviz ve TL hesaplarına ilişkin KKM desteği kaldırılmıştı. Firmaların döviz yerine TL kullanmalarını teşvik etmek amacıyla döviz hesaplarını liraya çeviren firmalara ek avantajlar sunuluyordu. Bu uygulama, firmaların TL'ye geçiş yaparak kur riskinden korunmalarını sağlıyordu.