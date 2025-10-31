Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Karar Resmî Gazete’de yayımlandı.
Merkez Bankası, Papara’nın faaliyet iznini iptal etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal ettiğini duyurdu. Karar, Resmî Gazete’de yayımlandı.
Papara’ya verilen izin geri çekildi
Resmî Gazete’de yer alan karara göre, 21 Nisan 2016 tarihinde Papara’ya verilen elektronik para kuruluşu faaliyet izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına dayanarak geri çekildi.
Kararda, iptal kararının 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca alındığı belirtildi.