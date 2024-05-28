2023'ü 818.2 milyar liralık devasa zararla kapatan Merkez Bankası, üst yönetim ve personeline 4 maaşa varan "performans tazminatı" dağıttı. Skandal karar, başkan, başkan yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyeleri dahil 3 bin 835 personeli kapsarken, sadece taşeron çalışanlar ödülün dışında bırakıldı.

1 Milyonluk Ödül 100 Emekli Maaşına Denk

Üst düzey yöneticilere 1 milyon liraya varan ödüllerin dağıtılması, banka içinde büyük rahatsızlık yarattı. Bu tutar, Merkez Bankası'nın düşüremediği enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı çeken 100 emeklinin toplam aylık gelirine denk geliyor.

Sayıştay Uyarılarına Rağmen Ödül Yağmuru

Sayıştay, 2019 raporunda performans tazminatının belirli bir başarıya dayanması gerektiğini belirtmiş, başarı kriteri olmadan yapılan ödemenin mevzuata aykırı olduğunu bildirmişti. Ancak Merkez Bankası yönetimi, bu uyarıları dikkate almayarak ödül dağıtmaya devam ediyor.