Merkez Bankası, Para Politikası Kurulunun gelecek yıl 8 toplantı yapacağını duyurdu. 2025 yılı toplantı ve rapor takvimi 5 iş günü içinde yayımlanacak. KKM uygulaması da 2025 yılı içerisinde sonlandırılacak. İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulunun gelecek yıl 8 toplantı yapacağını duyurdu. 2025 yılı toplantı ve rapor takvimi 5 iş günü içinde yayımlanacak. KKM uygulaması da 2025 yılı içerisinde sonlandırılacak.

TCMB 2025 Para Politikası metninde, "2025 yılında dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte Türk lirası varlıklara olan talep devam edecektir. TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.