Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını önemli bir oranda artırdı. Yeni düzenlemeye göre, sözleşmede belirlenen faiz oranı bulunmayan veya geçersiz olan durumlarda temerrüt faiz oranı yıllık yüzde 53,25’e yükseldi. Bu oran, 2024 başında yüzde 48 olarak belirlenmişti.

Asgari giderim tutarı artırıldı

Geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının yanı sıra, alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı da artırıldı. 2024 yılında bu tutar 1475 TL olarak belirlendi. Geçen yıl ise bu rakam 1310 TL olarak uygulanıyordu.

Temerrüt faiz oranı ve giderim tutarı hakkında son gelişmeler

Merkez Bankası'nın bu yeni düzenlemesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesi gereğince alındı. Karar, ticaret dünyasında önemli etkiler yaratabilir ve alacaklıların ödemeleri zamanında alabilme konusunda güçlü bir etki yaratabilir.