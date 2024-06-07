TCMB'nin yeni faiz adımıyla birlikte yabancı para serbest hesaplara uygulanan faiz oranı, mevcut durumdan 25 baz puan daha aşağıya çekilerek yüzde 4,50 seviyesine indirildi. İşte TCMB'nin açıkladığı yeni faiz kararı ve detayları...

Yeni Faiz Kararı Detayları:

TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirdi. Bu indirimle birlikte, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarının fazla tesis edilen kısmına uygulanan faiz oranı düşürülmüş oldu.

TCMB'nin Açıklaması:

TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yabancı para serbest hesapların faiz oranında yapılan indirimin sebebi veya arkasındaki düşünce açıklanmadı.