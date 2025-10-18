Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanacak. Saat 14.00’te açıklanacak karar, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Eylül ayında yapılan son toplantıda Merkez Bankası, politika faizini %43’ten %40,5’e indirmişti.

Ekonomistlerden 100 Baz Puanlık İndirim Beklentisi

AA Finans’ın 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, Ekim ayı faiz kararı için medyan beklenti %39,5 seviyesinde oluştu.

Ankete katılan ekonomistlerin tahminleri %39 ile %40,5 arasında değişirken, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı %37,5 olarak belirlendi.

Geçen ay yapılan toplantıda politika faizi 250 baz puan indirilmişti.

Eryılmaz: “Piyasa Kararsız, Merkez Bankası Pas Geçebilir”

Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirirken, borsadaki düşüşün hem iç hem de dış belirsizliklerden kaynaklandığını söyledi.

Eryılmaz, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi. Bu da Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklentilerini törpüledi. Bu hafta ise tam tersi bir eğilim var; ‘Merkez Bankası pas geçebilir’ beklentisi güçlenmeye başladı.”

Eryılmaz, Merkez Bankası’nın kararında temkinli davranabileceğini vurgulayarak şunları ekledi:

“Sanki pas geçebilir. Çünkü hedefle tahmini ayıran, şahin mesajlar veren bir Merkez Bankası var. Ancak ben yine de 100 ya da 150 baz puanlık bir indirim gelebileceğini düşünüyorum.”

Piyasalar Nefesini Tuttu

Perşembe günü açıklanacak faiz kararı, döviz kurları, altın fiyatları ve borsa üzerinde belirleyici olacak.

Uzmanlara göre, olası bir faiz indirimi, TL üzerindeki baskıyı artırabilir, pas geçme kararı ise piyasalarda geçici bir rahatlama yaratabilir.