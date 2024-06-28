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Ayrı bir yazı ile TCMB, kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Türk lirası karşılığı altın swap piyasası işlemlerine bugünden itibaren son verildiğini duyurdu.

Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitleri yüzde 3’ten yüzde 0,5’e indirildi. Bu adım, bankaların Merkez Bankası'ndan Türk lirası cinsi borçlanabileceği miktarı azaltacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , Türk lirası likiditesini azaltmak amacıyla bankalara yönelik yeni önlemler açıkladı. TCMB , Döviz-TL swap işlemlerindeki limitleri düşürdü ve Türk lirası karşılığı altın swap işlemlerini sona erdirdi.

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