Türk Lirası mevduata geçişi teşvik etmek için yeni adımlar atan Merkez Bankası, YUVAM hesaplarına yönelik düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeler, YUVAM hesaplarında faiz oranı alt sınırını ve ilave getiri oranlarını etkileyen önemli değişiklikler içeriyor.

YUVAM hesaplarında yeni faiz oranları

Merkez Bankası tarafından yapılan düzenlemeye göre, YUVAM hesaplarında faiz oranı alt sınırı politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Bu adım, Kur Korumalı Mevduat hesaplarına benzer bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Faiz oranı alt sınırı

Politika faizinin yüzde 70'i: YUVAM hesapları için belirlenen yeni faiz oranı alt sınırı.

İlave getiri oranları

Yeni düzenleme ile YUVAM hesapları için vadelere göre ilave getiri oranları da yeniden belirlendi. İlave getiri oranları, her vade diliminde 2'şer puan azaltıldı.

İlave getiri oranları

3 Ay Vadeli Hesaplar: yüzde 1

6 Ay Vadeli Hesaplar: yüzde 2

12 Ay Vadeli Hesaplar: yüzde 3

24 Ay Vadeli Hesaplar: yüzde 4

YUVAM hesaplarının açılış şartları

Transfer ve belge gerekliliği

Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.

Komisyon ödemesi

Ayrıca, YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak. Bu durum, hesap sahipleri için maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor.

Yürürlüğe giriş tarihi

Yeni düzenleme, 22 Temmuz Pazartesi itibariyle geçerli olacak. Bu tarihten itibaren YUVAM hesaplarına yönelik değişiklikler uygulanmaya başlayacak.