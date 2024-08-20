Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ardından saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Geçen ay yapılan toplantıda politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari ay sonu için politika faizi beklentisi yüzde 50 olarak öngörülüyor. Ancak, 3 ay sonrası için bu beklenti yüzde 48,10'a, 12 ay sonrası için ise yüzde 33,30'a gerilemiş durumda.

Piyasalar ne bekliyor?

Merkez Bankası'nın alacağı yeni karar, piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. Faiz oranlarındaki değişiklikler, ekonomik dengeleri nasıl etkileyecek? Bu sorunun cevabı, günün en önemli gelişmeleri arasında yer alıyor.