Ekonomist Tuğba Ekin, piyasada faiz değişikliği beklenmediğini ancak karar metninde yer alacak sterilizasyon ve beklentilere dair detayların önemli olacağını belirtiyor. Ayrıca, artan rezervlerin olumlu etkisiyle yurt içi piyasalarda pozitif bir hava bekleniyor.

Dolar/TL'de 30 liranın altı görülecek mi?

Seçim öncesi ve sonrası TCMB'nin döviz alım satım işlemleriyle piyasaya müdahalesi dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları ve artan rezervler dolar/TL kurunu baskılasa da, piyasada 30 TL ve altında bir fiyatlama beklentisi bulunmuyor.

Gram altın fiyatları düşebilir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ve ons altındaki geri çekilme, gram altın fiyatlarını da etkileyebilir. Kısa vadede düşüşler görülse de, orta ve uzun vadede yukarı yönlü beklentiler devam ediyor.

Kredi ve mevduat faizleri değişecek mi?

Politika faizinde değişiklik beklenmediği gibi kredi ve mevduat faizlerinde de önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Ancak, düşük tutarlı tasarruf mevduatları ile yüksek tutarlı mevduatlara önerilen faizler arasındaki farkın artması nedeniyle, yüksek tasarruf sahiplerine daha yüksek faiz sunulması için minimum zaman uygulaması gündeme gelebilir.