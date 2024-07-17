Bankacıların hesaplamalarına göre, yerel seçim sonrası geçen üç ayda net rezervlerde yaklaşık 87 milyar dolar artış yaşandı.

TCMB rezervlerinde tarihi artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net döviz rezervi, geçen hafta 4 milyar dolar artış gösterdi. Bu artışla birlikte, yerel seçimlerden sonra geçen üç aylık dönemde net rezervler yaklaşık 87 milyar dolar artışla 22 milyar dolara yükseldi.

Toplam rezervlerde yeni zirve

Bankacıların hesaplamalarına göre, TCMB'nin toplam döviz rezervi 12 Temmuz'da sona eren haftada yaklaşık 5.5 milyar dolar artışla 153.8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, TCMB'nin şimdiye kadarki en yüksek döviz rezerv seviyesi olarak kaydedildi.

Swap hariç net rezervlerin pozitife geçişi

Swap hariç net rezerv, dört yıl aranın ardından ilk kez 31 Mayıs haftasında 1.5 milyar dolar ile pozitife geçmişti. Bu veri, 28 Haziran haftasında 1 milyar dolarlık düşüş dışında sürekli artış gösterdi. Yerel seçim sonrası geçen 15 haftada, swap hariç net rezervlerde 87 milyar dolarlık artış yaşandı. 29 Mart'ta -65.5 milyar dolar ile tarihi dip seviyede olan swap hariç net rezerv, seçim sonrası ciddi bir toparlanma gösterdi.

Net uluslararası rezervlerde artış

Bankacıların hesaplamalarına göre, TCMB'nin net uluslararası rezervleri de geçen hafta yaklaşık 4 milyar dolar artışla 47.5 milyar dolara yükseldi. Resmi veriler ise cuma günü saat 14.30'da açıklanacak.