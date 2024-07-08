Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Temmuz haftasında toplam brüt rezervlerinde yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Ekonomist Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, brüt rezervler 5,5 milyar dolar artarak 148,4 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler ise 6,5 milyar dolar artarak 18 milyar dolara çıktı.

Brüt rezervlerde tarihi zirve

Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervleri, 5 Temmuz haftasında kaydettiği 5,5 milyar dolarlık artışla 148,4 milyar dolara ulaştı. Bu artış, TCMB'nin rezervlerinde yeni bir tarihi zirve anlamına geliyor. Önceki hafta brüt rezervler 142,9 milyar dolar seviyesindeydi.

Net rezervlerde artış

Net uluslararası rezervler de aynı dönemde 4 milyar dolar artarak 43,4 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Merkez Bankası'nın nette 5,3 milyar dolar döviz alımı yapmasıyla ilişkilendiriliyor.

Swap hariç net rezervler

Merkez Bankası'nın analitik bilançosundan yapılan hesaplamalara göre, swap hariç net rezervler bir önceki hafta 11,6 milyar dolar düzeyindeyken, 6,5 milyar dolar artışla 18 milyar dolara çıktı.

Ekonomist Ali Orhan Yalçınkaya, bu artışın Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini güçlendirme politikasının bir yansıması olduğunu belirtti. Rezervlerdeki bu artış, ekonomik istikrarın sağlanması ve piyasalara güven verilmesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.