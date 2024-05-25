Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Bu kararın ardından, TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında zorunlu karşılık oranlarının artırılması ve yabancı para kredilerine aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilmesi gibi ek tedbirler açıklandı. Bu sınıra uymayan kredi tutarı kadar TL'nin bloke edileceği belirtildi.

Korkmaz Keskendir: "Tedbirler TL Mevduatını Destekleyecek"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Korkmaz Keskendir, yapılan bu adımların TL mevduatını destekleyeceğini ve KKM'deki düşüşü hızlandıracağını ifade etti. Keskendir, "Zorunlu karşılık oranlarının artırılması, döviz kredilerindeki artışı sınırlayacak ve enflasyonda belirgin bir bozulma görülmesi halinde para politikasının daha da sıkılaşacağına işaret ediyor" dedi.

"Faiz Artışı Mevduat ve Kredi Faizlerini Etkiler"

Keskendir, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmesinin kredi ve mevduat faiz oranlarını da artıracağını belirterek, "Bankacılık sistemi sadece bankalardan ibaret değildir. Bireysel mudiler ve tüzel kişilikler de vardır. Merkez Bankası olarak faizleri artırdığınızda, kredi faiz oranları ve mevduat faiz oranları da doğal olarak artacaktır" diye konuştu.

Yatırım ve Faiz İlişkisi

Keskendir, mevduat faiz oranlarının artmasının yatırımları zayıflatabileceğine dikkat çekti. "Yatırımların artması için krediye ulaşma maliyetinin düşük olması önemlidir. Bu noktada finansal okuryazarlığın artırılması ve piyasa mekanizmalarının etkin kullanımı ülkemiz açısından kritik öneme sahiptir" dedi.

TL Mevduat ve KKM Hesaplarında Zorunlu Karşılık Oranlarının Anlamı

Keskendir, TL mevduat ve KKM hesaplarında zorunlu karşılık oranlarının artırılmasının, sıkılaşma politikaları çerçevesinde atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti. "Bu adım, döviz hesaplarının çözülmesini ve belirli bir nakit paranın hisse senedi piyasalarına yönelmesini sağladı. Ülkemiz adına olumlu bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, son dönemde hisse senedi piyasalarına giren mudi sayısının 8 milyonu aştığını ve bunun Türkiye için çok olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Soruşturma ve Gelecek Beklentileri

Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakma kararını değerlendiren Keskendir, "Merkez Bankası, 2025 Ocak ayında faiz oranlarını tekrar değerlendirecek. Bu süreçte enflasyon ve kredi büyümesi gibi ekonomik göstergeleri yakından izleyecektir" dedi. Keskendir, faiz artışının kredi maliyetlerini yükselterek, tasarrufların artmasına katkıda bulunacağını ancak yatırımları zayıflatabileceğini belirtti.