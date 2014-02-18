Editör: Haber Merkezi

TCMB, 'Faiz Oranlarına' ilişkin basın duyurusu yaptı. PPK kararının yer aldığı duyuruda, "Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi. Oranlarla ilgili olarak da şu bilgiler verildi:a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 12, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 11,5, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 8,b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 10,c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 15.Kurul'un son dönemde enflasyon görünümü ve beklentilerde gerçekleşen bozulmayı dikkatle takip ettiği vurgulanan açıklamada, "Yakın dönemde yapılan vergi ayarlamalarına, döviz kuru hareketlerinin etkilerine ve gıda fiyatlarındaki olumsuz seyre bağlı olarak enflasyon göstergelerinin bir süre daha yüzde 5 hedefinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Kurul, 28 Ocak 2014 tarihli ara toplantısında enflasyon beklentilerindeki ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için güçlü ve önden yüklemeli bir parasal sıkılaştırmaya gitmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir." ifadeleri kullanıldı.Sıkı para politikası duruşunun, alınan makroihtiyati önlemlerin ve zayıf seyreden sermaye akımlarının etkisiyle kredi büyüme hızlarının kademeli bir yavaşlama eğilimine girdiğine de dikkat çekilen açıklamada, "2014 yılı ilk çeyreğine dair açıklanan veriler özel kesim yurt içi nihai talebinin ivme kaybedebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte yurt dışı talepteki toparlanmanın da etkisiyle net ihracatın büyümeye yaptığı olumlu katkının artması beklenmektedir. Kurul bu gelişmeler sonucunda 2014 yılında cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözleneceğini tahmin etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanan açıklamaya göre Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 5 iş günü içinde yayımlanacak.