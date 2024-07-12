Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin cari işlemler hesabı Mayıs ayında 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu.

Merkez Bankası'nın açıkladığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, Mayıs ayında 4 milyar 199 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 607 milyon dolar ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 153 milyon dolarlık net çıkış kaydedilirken, Mayıs ayında yıllıklandırılmış cari açık 25 milyar 191 milyon dolara indi.

Bu arada cari açığın milli gelire oranı 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık olarak yüzde 2,25'e indiği gözlendi.