Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Merkezefendi Belediyesi Basket, Fransa Ligi’nde Cholet formasıyla dikkat çeken performans sergileyen Craig Randall'ı transfer etti. 28 yaşındaki, 1.93 metre boyundaki şutör guard, özellikle sayı ve asist ortalamalarıyla öne çıkıyor.

Craig Randall kimdir?

Craig Randall, Fransa Ligi'nde Cholet formasıyla geçen sezon 16.1 sayı ve 3.4 asist ortalamalarıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 18.9 sayı ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynayarak sayı kralı olmayı başardı. Randall, şutör özelliklerinin yanı sıra oyun kurma becerileriyle de tanınıyor.