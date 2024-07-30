Basketbol Süper Lig ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon hazırlıklarına büyük bir motivasyonla devam ediyor. Genel Menajer Evren Yenice, bu sezon yüksek hedeflerle yola çıktıklarını belirtti. Yenice, "Sezon öncesinde zorluk seviyesi yüksek maçlarla kendimizi test edeceğiz" dedi. Antalya, İzmir ve Denizli'deki turnuvalarda Avrupa'nın güçlü ekipleri CSKA Moskova ve Lokomotiv Kuban ile Süper Lig'in önemli takımlarıyla karşılaşacaklarını açıkladı.

"Daha güçlü şekilde yola çıkıyoruz"

Genel Menajer Evren Yenice, "3 yıldır başarıyla temsil ettiğimiz Denizli’miz için yeniden daha güçlü şekilde yola çıkacağız. İç ve dış transferde çalışmalarımız devam ediyor. Bu sezon ligde adımızdan sıkça söz ettireceğiz ve ligin iddialı ekiplerinden biri olacağız" ifadelerini kullandı.