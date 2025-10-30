Merkezefendi Belediyesi’nin birçok tesisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku, gurur ve birlik duygusuyla kutlandı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Küçüklerimizle, büyüklerimizle ve özel bireylerimizle, Cumhuriyet Bayramı’mızı tüm birimlerimizde, coşkuyla kutladık” dedi.

Merkezefendi Belediyesi Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Çocuk Bakımevi, Gamateks-Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi, Mehmet Karataş Gündüz Bakımevi, 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi ve Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören 7’den 70’e tüm kursiyerler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hazırladıkları gösterilerle kutladı.

Gün boyunca süren etkinliklerde çocuklar, bayraklarla, marşlarla ve dans gösterileriyle Cumhuriyet sevincini yaşarken; özel bireyler ve büyükler de bu anlamlı günde bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı.

Doğan da hem Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören öğrencileri hem 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi’ndeki büyükleri hem de Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören bireyleri ziyaret etti.

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkati çeken Doğan, “Cumhuriyet, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve umut dolu yarınların simgesidir. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu değerlere sonsuza kadar sahip çıkacağız. Her yaştan hemşehrilerimizle bu gururu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyet coşkusunu, 7’den 70’e herkesin katılımıyla, birlik ve beraberlik içinde kutladık” diye konuştu.