Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 116'ncı yıl dönümünde, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı. Başkan Doğan, mesajında basının toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğuna vurgu yaptı ve şöyle dedi: “Haber alma özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarından biridir. Türk basını, ülke olarak gelişmemizin, kalkınmamızın, güçlenmemizin ve hedeflerimize ulaşmanın en önemli kurumlarından biridir. Basın, her zaman milletin gözü, kulağı ve sesi olmuştur.”

İlkesel ve tarafsız gazetecilik

Başkan Doğan, basının ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla toplumsal aydınlanmaya ve demokrasinin gelişimine katkı sağladığını belirterek, “Sansürün kaldırılması ve ifade hürriyetinin sağlanması, basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bütün basın kuruluşları, görevlerini sansüre uğramadan, kısıtlanmadan, engellenmeden yerine getirebilmelidir” dedi. Doğan, gelişmiş demokrasilerde basın özgürlüğünün var olabilmesinin en önemli özgürlüklerden biri olduğunu da ekledi.

Ulu Önder Atatürk’ün sözüne vurgu

Başkan Doğan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın, milletin müşterek sesidir” sözüne atıfta bulunarak, bu önemli günde demokrasiyi, insan haklarını, barışı, adaleti ve halkın çıkarlarını savunan basın mensuplarını kutladı. Doğan, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Bu önemli ve anlamlı günde, kalemini demokrasi, insan hakları, barış, adalet ve halkın çıkarları için kullanan, hemşehrilerimizin doğru haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan, mesai gözetmeksizin fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum.”