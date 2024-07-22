Merkezefendi Belediye Orkestrası'ndan Ücretsiz Konser

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserlerle halkı sanatla buluşturmaya devam ediyor. 23 Temmuz Salı günü saat 20.30'da Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilecek olan konser, Merkezefendi Belediye Orkestrası'nın eşsiz performansına sahne olacak. Etkinlikte, birbirinden güzel şarkılar seslendirilecek ve çocuklar için pamuk şeker, patlamış mısır, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri de yer alacak.

Sanatseverlere keyifli bir konser

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, halk konserlerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Sanattan spora, kültürden eğitime birçok alanda hizmet veriyoruz. Sanata ve klasik müziğe desteğimizi sürdürmek için kurduğumuz Merkezefendi Belediye Orkestramız, Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda sanatseverlerle buluşacak. Tüm sanatsever hemşehrilerimizi bu güzel etkinliğe davet ediyoruz" dedi.