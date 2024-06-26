Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi'nde yıl sonu sergisi ve gösterisi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 7'den 70'e tüm kursiyerlerin katılımıyla düzenlenen programda, enstrüman kursları öğrencileri sahne alarak performanslarını sergiledi.

Merkezefendi'ye sanatın dokunuşu

Sanat alanındaki hizmet ve projelerine tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi, ilçenin kültürüne ve tarihine ışık tutmak, sanatla iç içe bir nesil yetiştirmek ve tüm yaş gruplarına hitap etmek için Merkezefendi Sanat Merkezi'ni kurmuştu. Bu merkezde verilen kurslarda eğitim alan öğrenciler, yıl sonu sergisi ve gösterisi ile çalışmalarını halka sundular.

Sürpriz ritmin melekleri!

Serginin en güzel anlarından biri ise Ritmin Melekleri'nin sürpriz sahneye çıkışı oldu. Ritmin Melekleri, birbirinden güzel parçalarıyla salondaki izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattılar.

Başkan Doğan'dan tebrik ve teşekkür

Sergiye katılan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kursiyerlere sertifikalarını bizzat takdim etti. Başkan Doğan, öğrencilerin ve öğretmenlerin performanslarını övgüyle karşıladı ve sanatın Merkezefendi'yi aydınlatmaya devam edeceğini söyledi.