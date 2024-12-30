Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, lider Fenerbahçe Beko'ya 2024'ün son sınavında 91-72 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko'ya karşı verimli bir performans

Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 91-72 yenilmesine rağmen maçta düzenlerini ve sertliklerini geliştirdiklerini gözlemlediklerini açıkladı. 12 maçta 2 galibiyetle alt sıralarda kalan Merkezefendi, zor bir mücadele verdi.

Zafer Aktaş'ın açıklamaları

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan antrenör Zafer Aktaş, "Bizim için düzenlerimizin ve sertliğimizin daha da geliştiğini gördüğümüz bir maç oldu. Bunun bir EuroLeague takımına karşı olması tabii ki çok daha anlamlı. Lomazs’ın sakatlıktan döndüğü ilk maçtı, umarım önümüzdeki hafta Moody de aramıza katılır ve daha geniş bir rotasyonla evimizde oynayacağımız Türk Telekom maçına en iyi şekilde hazır oluruz. Oyuncularımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ederim" dedi.