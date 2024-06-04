165 koronun katıldığı İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'nde üçüncü kez sahne alan Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu, festivalin özel ödüllerinden biri olan "Yalçın Turan Eserlerini Seslendirmede Başarı" ödülüne layık görüldü. Koro, bu ödülü, Çağdaş Türk Müziğinin önemli bestecilerinden Yalçın Turan'ın 90. yaşına ithafen bu yıla özel verilen bir kategoride kazandı.

Ankara'da entonasyon, homojenlik ve koro tınısı başarı ödülü

Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu, ilk kez katıldığı Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nin Ankara'da düzenlediği 26. Korolar Şenliği'nden de ödül ile döndü. Koro, üstün sanat yeteneğiyle verdiği konser ile dinleyicilerin ve değerlendirme kurulunun beğenisini kazanarak "Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı Başarı" ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda (Müzik Eğitim yayınları) yayınevi tarafından da "Özendirme" ödülü verildi.

Başkan Doğan: "Sanata ve sanatçıya desteğimiz sürecek"

Başarılarından dolayı koroyu tebrik eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz ve sanatseverlerden büyük ilgi gören Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Koromuz, İzmir ve Ankara'da düzenlenen festivallerde bizleri en iyi şekilde temsil etti. Büyük bir emek ve çalışmanın getirdiği başarıyı tüm sanatseverler olarak takdir ediyoruz. Birbirinden değerli sanatçılarımızdan oluşan koromuzu tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Sanata, sanatçıya ve kültüre desteklerimiz her zaman devam edecek" dedi.

Koro Şefi Utma: "Denizli'yi ve Merkezefendi'yi başarıyla temsil ettik"

Koro Şefi Sevgi Utma ise "165 koronun katıldığı İzmir'deki festivalde yalnızca 2 koroya verilen bu anlam ödülü almaktan dolayı çok mutluyuz. Ankara'da düzenlenen şenlikte de Denizli'yi ve Merkezefendi'yi başarılı bir şekilde temsil ettik" dedi.

Merkezefendi Belediyesi çok sesli korosu sezonu Denizli'de tamamlayacak

Sezonun son konserini Denizli'de 5, 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek 3. Korofest Okul Koroları Festivali'nde verecek olan Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu, Denizlili sanatseverleri de birbirinden güzel eserlerle buluşturmaya hazırlanıyor.