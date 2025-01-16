Merkezefendi Belediyesi, halk sağlığını ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek önemli bir adım atıyor. İlçe genelinde hız kesmeden devam eden çalışmalar kapsamında, belediye, glutensiz ürünlerin üretimine başlıyor. Başkan Şeniz Doğan, bu ürünlerin kısa süre içinde vatandaşa sunulacağını belirterek, hemşehrilerinin glutensiz ürünlere kolayca ulaşabileceğini ifade etti.

Glutensiz ürünler Halk Marketler'de satışa sunulacak

Merkezefendi Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilmeye başlanan glutensiz ürünlerin deneme üretimi tamamlanmak üzere. Kısa bir süre içinde bu ürünler, 'Halk Marketler' aracılığıyla vatandaşlarla buluşturulacak. Bu hizmet, özellikle glutensiz beslenme ihtiyacı duyan bireyler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Başkan Doğan: “Sağlıklı ve ekonomik çözümler sunuyoruz”

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası’na giderek glutensiz ürünlerin deneme üretimini yerinde inceledi. Başkan Doğan, bu projeyle hemşehrilerine sağlıklı ve ekonomik çözümler sunmayı hedeflediklerini belirterek, “Halk Marketler aracılığıyla glutensiz ürünlere kolayca ulaşılabilecek. Bu adım, hemşehrilerimizin sağlıklı, kaliteli ve ekonomik ürünlere erişimini sağlayacak. Sağlıklı bir yaşam için attığımız bu adımın tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum,” dedi.