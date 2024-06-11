Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bayramın huzurlu ve sağlıklı geçmesi için tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Bayram hazırlıkları tamamlandı

16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı için, Merkezefendi Belediyesi belirlediği kesim yerlerini duyurdu. Kesim işlemleri Yenişehir, Sevindik, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Servergazi, Barbaros, Babadağ TOKİ Evleri, Karaman (Değirmenönü) ve 1200 Evler Kapalı Pazar Yerlerinde gerçekleştirilecek. Bu alanlarda sağlıklı ve temiz bir ortam sağlanması amacıyla tüm tedbirler alındı.

Ekipler görev başında olacak

Kurban kesim alanlarında kasap, zabıta ekipleri ve görevli personel hazır bulunacak. Hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara yardımcı olacak bu ekipler, kesim işlemlerinin ardından alanlarda temizlik yapacak.

Belediye başkanının açıklamaları

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bayram hazırlıklarını özenle tamamladıklarını belirterek, “Hemşehrilerimizin kurallara uygun, sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban kesimlerini yapabilmesi için tüm düzenlemeleri gerçekleştirdik. Belirlediğimiz kesim yerlerinde görevli ekiplerimiz vatandaşlarımıza yardımcı olacak. Bayramın huzurlu geçmesi için 24 saat görev başında olacağız,” dedi.

Görevli ekipler ve tedbirler

Fen İşleri, Kültür, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri, bayram boyunca aktif olarak görev yapacak. Görevli personel hijyen kurallarına uyulmasını sağlayacak ve kesim alanlarının temizliğini yapacak.

Merkezefendi Belediyesi, bayram süresince vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda kurban kesimlerini yapabilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Merkezefendili vatandaşlar için bayramın keyifli ve sağlıklı geçmesi amaçlanıyor.