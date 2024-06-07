Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, toplu sünnet etkinliğinin ilçe halkının beklentilerine cevap verdiğini belirterek, "Bu yıl da geleneksel hale getirdiğimiz toplu sünnet etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında, dar gelirli ailelerin 5 yaş ve üzeri erkek çocuklarının sünnetleri, özel hastanelerde uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Başvurular 24 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Sünnet Kıyafetleri de Hediye Edilecek

Sünnet olan çocuklar, sünnet kıyafetlerini de Merkezefendi Belediyesi'nden hediye alacaklar. Sünnet yaptırmak isteyen aileler başvurularını 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden veya merkezefendi.bel.tr/sunnet adresinden yapabilecekler.

Toplu Sünnet Şenliği İle Kutlama

Başvuruların tamamlanmasının ardından, sünnet olan çocuklar Merkezefendi Belediyesi'nin düzenleyeceği 'Toplu Sünnet Şenliği'nde bir araya gelecekler.