Merkezefendi Belediyesi, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç kazandırmak amacıyla bir eğitim düzenledi. Eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi vurgulanarak, personelin yasal hak ve sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçları gibi kritik konular ele alındı.

Hizmet içi eğitimlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeline yönelik bir eğitim programı düzenledi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, İş Güvenliği Uzmanı Orhan Çetin tarafından katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önemli bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda ise katılımcılara konuyla ilgili bir sınav yapıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yaptığı açıklamada, belediye olarak personelin sağlığı ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti gösterdiklerini belirtti. Doğan, personelin sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamanın, kaliteli ve verimli hizmet sunmanın ön koşulu olduğunu vurguladı. Belediye olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim programlarına devam edeceklerini ifade etti.