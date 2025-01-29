Merkezefendi Belediyesi, kadın, çocuk ve gençlerin sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği Kış Spor Okulu kurslarının kayıt süresini uzattığını duyurdu. Bu karar, spora olan ilgi ve talebin arttığını gözler önüne seriyor.

16 farklı branşta eğitim imkanı

Merkezefendi Belediyesi, geniş bir yelpazeye hitap eden 16 farklı branşta spor kursları sunuyor. Basketbol, futbol, voleybol, tenis, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, satranç, pilates, zumba, fitness, güreş, izcilik, boks ve kaleci eğitimlerinin verileceği bu kurslara başvurular, belediyenin resmi web sitesi üzerinden veya tesislerden şahsen yapılabiliyor.

Kayıt için son fırsat

Kurslar, sporcuların gelişimlerine katkı sağlarken, Merkezefendi Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteği pekiştiriyor. Kayıt süresi uzatılan kurslar için başvurular,https://www.merkezefendi.bel.tr/sporkursu/ adresinden yapılabiliyor.