Merkezefendi Belediyesi, çocuklara yönelik yeni bir etkinlik düzenliyor. 'Masal Saati' adlı program, Merkez Kütüphane ve Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde, 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Masal saati etkinliği başlıyor

Merkezefendi Belediyesi, çocukların eğitim ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla ‘Masal Saati’ etkinliğini hayata geçiriyor. İlçedeki kültür ve sanat projelerine devam eden belediye, bu kez çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek ve okuma alışkanlıklarını artıracak bir program sunuyor. Etkinlikler, Merkez Kütüphane ve Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde yapılacak.

Etkinlik detayları

‘Masal Saati’ etkinliği, 4-7 yaş grubundaki çocuklar için düzenlenmiş olup, her iki mekânda da saat 10.30’da başlayacak. 22 Ağustos Perşembe günü Merkez Kütüphane’de, 23 Ağustos Cuma günü ise Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlikler, çocukların okuma hızını, kelime dağarcığını ve hayal gücünü geliştirmeyi hedefliyor. Katılım kontenjanla sınırlı olduğundan, randevu oluşturmak için 444 8 662 numaralı hattan iletişime geçilmesi gerekiyor.

Başkan Şeniz Doğan'dan açıklama

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinlik hakkında şunları söyledi: “İlçemizde yaşayan çocuklarımızın başta eğitim olmak üzere her alanda yanlarındayız. Merkez Kütüphane ve Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezindeki ‘Masal Saati’ etkinliğimize katılacak olan çocuklarımız hem eğlenceli bir gün geçirecekler hem de eğlenirken öğrenecekler. Tüm çocuklarımızı bu güzel etkinliğimize bekliyoruz.”

Etkinliklerin amacı ve faydaları

‘Masal Saati’ etkinlikleri, çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmek, kelime dağarcıklarını artırmak ve hayal güçlerini desteklemek amacıyla tasarlandı. Çocuklar, etkinlik sırasında dinleyecekleri masallar sayesinde hem eğlenecek hem de öğrenme sürecini keyifli hale getirecekler. Bu tür etkinliklerin, çocukların kişisel gelişimine büyük katkı sağladığı belirtiliyor.