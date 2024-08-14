Merkezefendi Belediyesi’nden Dördüncü Toplu Sünnet Şöleni

Merkezefendi Belediyesi’nin düzenlediği dördüncü toplu sünnet şöleni, Sevindik Vadi Park’ta gerçekleştirildi ve 250 çocuk unutulmaz bir gün yaşadı.

Merkezefendi'de geleneksel sünnet şöleni

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen toplu sünnet şöleninde, yaklaşık 250 çocuğun sünnet işlemleri, uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemlerle ve hijyenik bir ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Sünnet olan çocuklar, Sevindik Vadi Park’ta düzenlenen şölende bir araya gelerek gönüllerince eğlendiler.

"Merkezefendi olarak bir aile olduk"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçede sosyal belediyecilik çalışmalarına verdikleri önemi vurguladı. Doğan, “Merkezefendi olarak bir aile olduk ve çocuklarımız en kıymetlimiz. Sosyal belediyecilik yaparak ilçemizde fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Bu şölenimizde hep birlikte olmaktan ve çocuklarımızın neşesine ortak olmaktan çok mutluyum” dedi.

Siyasi katılımcılar ve destekler

Toplu sünnet şölenine, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve birçok önemli isim katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda, Merkezefendi Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında yaptığı çalışmaların altı çizildi ve çocuklara destek olmanın önemine vurgu yapıldı.

"Merkezefendi'nin yüzü gülüyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Belediyeciliğin sadece altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını, sosyal projelerle halkın yüzünü güldürmenin de önemli olduğunu bize gösteren Başkan Şeniz Doğan’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.