Merkezefendi Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ilk taksiti için ödeme süresinin 31 Mayıs Cuma günü sona ereceğini hatırlatarak vatandaşları uyardı. Vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemesi için ödemelerini zamanında yapmaları gerektiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ödemelerin Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan veznelerden ve Adalet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:23’teki tahsilat veznesinden yapılabileceği ifade edildi. Ayrıca, ödemeler Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.

Ödeme vezneleri hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile nakit veya kredi kartıyla ödemelerini yapabilirler. Ayrıca, https://ebelediye.merkezefendi.bel.tr/webportal/index.php?wwsayfa=25 adresinden kredi veya banka kartı ile online ödeme seçeneği de sunulmakta.

Merkezefendi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ilk taksitlerini, belirlenen veznelere uğrayarak 08.00-17.00 saatleri arasında veya belediyemizin web sitesi üzerinden ödeyebilirler," ifadeleri kullanıldı.