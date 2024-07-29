Merkezefendi Belediyesi'nden Geleceğin Kalecilerine Destek

Merkezefendi Belediyesi, spor ve sporcuya olan desteğini sürdürüyor. Yoğun ilgi gören spor kurslarına yenilerini eklemeye devam eden belediye, spor okullarında kaleci eğitimlerine de önem veriyor. Bu kapsamda, 2009 ile 2015 yılları arasında doğan çocuklar için Akkonak Dr. Samim Gök Stadı’nda düzenlenen kaleci eğitimleri büyük ilgi görüyor.

Eğitim günleri ve saatleri

Kaleci eğitimleri, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftanın üç günü düzenleniyor. Eğitime katılmak isteyen çocuklar ve velileri, eğitim günlerinde stadı ziyaret ederek antrenmanlara katılabiliyorlar.

Kayıt ve iletişim bilgileri

Eğitimlere kayıt olmak ve detaylı bilgi almak için 0 552 692 2020 veya 0 532 051 3926 numaralı telefon hatları üzerinden iletişime geçilebilir. Merkezefendi Belediyesi, spor okullarına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyarken, yeni sporcuları da bünyelerine katmayı hedefliyor.

Spor ve sporcuya tam destek

Merkezefendi Belediye Başkanı, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını belirterek, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yaparak sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bizim için çok önemli. Spor okullarımızda verdiğimiz eğitimlerle onları geleceğin başarılı sporcuları olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.