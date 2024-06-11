Merkezefendi Belediyesi, gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir kurs programı başlatıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen ve gençlerin özgüvenlerini artırmayı hedefleyen ‘Yaratıcı Drama Kursu’ kayıtları başladı.

7 ile 13 yaş arasındaki çocuklara hitap eden bu kurs, katılımcıların kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak. Drama teknikleri ve oyunlar üzerine kurulu olan eğitimler, katılımcılara yaratıcılıklarını keşfetme ve ifade etme fırsatı sunacak.

Kayıtlar, 30 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek ve başvuruların şahsen Merkezefendi Kültür Merkezi’nde yapılması gerekiyor.