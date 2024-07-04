Merkezefendi Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelinde ortaya çıkan haşerelerle etkin bir şekilde mücadele ediyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sağlık ve huzur için ilaçlama çalışmalarının tüm mahallelerde devam ettiğini belirtti.

Merkezefendi Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinesinde yaz aylarında insan sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele ediyor. Bu kapsamda kullanılan ilaçlar, Sağlık Bakanlığı onaylı olup çevre sağlığına zarar vermiyor. İlaçlama çalışmaları, sivrisineklerin ve diğer haşerelerin üreme noktaları olan göletler, kanallar, sucul ortamlar ve gübrelik alanlar gibi yerlerde büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, ilaçlama faaliyetlerinin ekolojik dengeyi koruyacak şekilde yapıldığını vurguladı. Haşerelere karşı erken önlem almanın, çevre sağlığına olan olumlu etkilerini de belirttiler.

Başkan Doğan'ın yoğun çabası

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçe halkının yaz aylarını rahat ve sağlıklı geçirebilmesi için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. Tüm mahallelerde düzenli olarak yapılan ilaçlama çalışmalarının, hemşehrilerin sağlığı ve huzuru için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Doğan, "Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Merkezefendi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.