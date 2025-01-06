Merkezefendi Belediyesi, eğitim alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, “Bazen 1 Hayatını Değiştirir” adlı seminer 8 Ocak Çarşamba günü Merkez Kütüphane’de gerçekleştirilecek. Seminere, Dikkat Eğitmeni ve Aile Danışmanı Özden Güney, Sosyolog ve Aile Danışmanı Gamze Gürel, Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı Derin Asya Karaca konuşmacı olarak katılacak.

Çocuk gelişimi üzerine bilgilendirici konuşmalar

Merkezefendi Belediyesi’nin düzenleyeceği seminerde, aile danışmanlığı ve çocuk gelişimi üzerine uzman konuşmacılar katılımcılara önemli bilgiler aktaracak. Etkinlik, ebeveynler ve aile ilişkilerini güçlendirmek isteyen herkes için önemli bir fırsat sunuyor. 8 Ocak’ta düzenlenecek bu seminerde, uzmanlar tarafından verilen bilgilerle bir hayatın nasıl değiştirilebileceğine dair ipuçları paylaşılacak.