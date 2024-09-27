Merkezefendi Belediyesi’nden Hizmette Dijital Atılım

Merkezefendi Belediyesi, dijitalleşme hamlesi ile vatandaşların belediye hizmetlerine kolayca erişimini sağlamak amacıyla yeni mobil uygulamasını hayata geçirdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu uygulama ile hem hizmetlere hem de etkinlik bilgilerine tek tuşla ulaşılacağını belirtti.

Belediye hizmetlerine hızlı erişim

Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde, Merkezefendi Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarına dijital çözümler sunarak cevap veriyor. Android ve iOS platformlarında kullanıma sunulan mobil uygulama, kullanıcıların belediyecilik işlemlerini kolaylıkla yapabilmesine olanak tanıyor. E-imar, borç sorgulama gibi işlemler artık tek bir tuşla yapılabiliyor.

Etkinlikler ve duyurular cebinizde

Mobil uygulama, sadece belediye işlemlerini hızlandırmakla kalmıyor; aynı zamanda Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinliklere ve önemli duyurulara anında ulaşım sağlıyor. Başkan Doğan, “Hemşehrilerimiz, etkinliklerimizden anında haberdar olabilecek,” diyerek uygulamanın iletişim kanallarını genişlettiğini vurguladı.

Dijitalleşme yolunda büyük adım

Merkezefendi Belediyesi, ilçedeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, dijitalleşme alanında da önemli adımlar atıyor. Vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak bu uygulama, yerel yönetimlerin dijitalleşme çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, kullanıcı dostu arayüzü ile her yaştan bireyin rahatlıkla kullanabileceği bir platform sunuyor.