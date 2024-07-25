Merkezefendi Belediyesi, iş arayanlarla işverenleri buluşturacak 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' projesi için hazırlık toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Birlikte, daha güçlü Merkezefendi, daha güçlü Denizli için çalışıyoruz" dedi.

İş arayanlar ve işverenler için yeni bir umut

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, işsizlik sorununa çözüm üretmek amacıyla 'Kariyer ve İstihdam Ofisi' projesini hayata geçiriyor. Başkan Doğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, iş dünyasının temsilcileriyle buluşuldu. Toplantıda, ofisin İşkur'dan destek alarak faaliyet göstereceği, kariyer danışmanlığı sunacağı, staj imkanları sağlayacağı ve CV Bank oluşturacağı belirtildi. Ayrıca, odalar, STK’lar ve derneklerin de projeye katkı sağlayacağı vurgulandı.

"Tüm kalbimizle bu projeyi destekliyoruz"

Başkan Şeniz Doğan, ortak akıl ve iş birliği ile hareket ederek, Denizli ve Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm bulmak istediklerini belirtti. "Liyakati olanı, liyakat arayanla buluşturabiliriz. Merkezefendi olarak bu projeyi tüm kalbimizle destekliyoruz. İlçemizde işsizliğe karşı bir set oluşturmak için hep beraber çalışmalıyız. İş arayan hemşehrilerimizi nitelikli işverenlerle buluşturacağız. Ayrıca, sosyal yardım noktasında destek için gelen, çalışabilir durumdaki hemşehrilerimizi de iş dünyasına yönlendirerek onlara balık vermek yerine balık tutmayı öğreteceğiz" dedi.