Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime desteğini sürdürüyor. Ağustos ayı Meclis Toplantısı'nda oy birliği ile alınan kararla, Merkezefendi ilçesindeki ortaöğretim ve lise öğrencilerine öğrenim yardımı yapılacak. Bu destek, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı boyunca 4 bin öğrenciye verilecek.

4 bin öğrenciye 600 TL destek

Merkezefendi Belediyesi’nin aldığı kararla, ilçe sınırlarında bulunan devlet okullarında eğitim gören 4 bin öğrenciye aylık 600 TL’lik öğrenim desteği sağlanacak. Bu yardım, özellikle meslek liselerine yönlendirme amacı taşıyor. Belediye, en az 500 meslek lisesi öğrencisinin bu destekten faydalanmasını hedefliyor. Bu hamle, meslek liselerini teşvik etmeyi ve öğrencilere maddi destek sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı amaçlıyor.

"Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Kararla ilgili açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Mecliste oy birliği ile aldığımız kararla 4 bin öğrencimize aylık 600 TL’lik öğrenim yardımı sağlayacağız. Eğitime olan destekler, çocuklarımıza yapılan katkılar geleceğimiz için yatırımdır. Merkezefendi Belediyesi olarak bizler de eğitime büyük önem veriyor, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimize ve onların ailelerine katkı sağlamak istiyoruz. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.