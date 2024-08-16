2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Merkezefendi Belediyesi, 5. ve 12. sınıf aralığında eğitim gören 4 bin öğrenciye öğrenim yardımı sağlayacak. Başvurular, 1 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek ve kriterlere uygun öğrenciler belediyenin Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla destek alabilecekler.

Toplam 19,2 milyon TL’lik burs desteği

Bu yardımlar kapsamında öğrencilere aylık 600 TL olmak üzere 8 ay boyunca burs verilecek. Toplamda 19 milyon 200 bin TL’lik bütçe ile öğrencilere destek sağlanacak.

“Eğitimde fırsat eşitliği için burs veriyoruz”

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eğitimde fırsat eşitliğine verdikleri öneme değinerek, “Her bireyin kaliteli eğitime erişmesi için birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Yıllardır devam ettirdiğimiz öğrenim yardımımızı bu yıl da vereceğiz. Tüm gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve ailelerine destek olmak istiyoruz. Bizler, Merkezefendi Belediyesi olarak, eğitimde eşitlik ilkesine bağlı kalarak, her bireyin başarılı bir geleceğe ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.