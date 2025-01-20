Merkezefendi Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyılını tamamlayan öğrencilere unutulmaz bir karne hediyesi sundu. Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyunlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Tiyatro gösterileriyle karne coşkusu

Merkezefendi Belediyesi, çocuklara karne hediyesi olarak iki gün süren tiyatro etkinlikleri düzenledi. İlk gün, Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Palyaço Dodo’nun Okyanus Sirki' adlı oyun, çocuklara eğlenceli bir deneyim sundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden muhteşem performans

İkinci gün ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği 'Kral Cıbıldak' adlı oyun, öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Hem çocuklardan hem de ailelerden tam not alan tiyatro gösterileri, tiyatro oyuncularının başarılı performanslarıyla büyük beğeni topladı.