Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği ‘Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’, 3-4 ve 10-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Etkinlik, saat 20.00'den 23.30'a kadar sürecek ve ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Şenlikte, girişimci kadınların el emeği ürünlerinin sergileneceği 80 stant, konserler, yarışmalar ve çeşitli aktiviteler yer alacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinlikle ilgili olarak, “Bu sıcak yaz günlerinde, Ornaz Vadisi’nin serin havasında güzel bir etkinlik düzenleyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Girişimci kadınlara tam destek

2019 yılından bu yana kadın istihdamına önem veren ve girişimci kadınları destekleyen Merkezefendi Belediyesi, bu şenlikle de kadın emeğini ön planda tutuyor. El emeği ürünlerin sergileneceği stantlarda, kadınların yaratıcılığı ve emeği gözler önüne serilecek. Ayrıca şenlikte, sürpriz hediyeler ve çeşitli yarışmalarla eğlence doruğa ulaşacak.

Başkan Doğan, şenlikle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Sıcaktan bunalan ve bir şeyler yapmak isteyen hemşehrilerimiz için, ilçemizin en serin yerlerinden olan Ornaz Vadisi’nde şenlik düzenliyoruz. Aktivitelerle dolu Yaz Şenliğimizde girişimci kadınlarımız da stant açacak ve el emeği göz nuru ürünlerini sergileyecekler. Bizler her zaman üreten kadınlarımızın yanındayız. Şenliğimiz için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tüm hemşehrilerimizi gerçekleştirecek olduğumuz Ornaz Vadisi Yaz Şenliğimize bekliyorum. Girişimci kadınlarımıza destek olmak adına en fazla alışverişi yapanlara sürpriz ödüllerimiz olacak.”