Merkezefendi Belediyesi’nden Özel Bireyler Özel Etkinlik

Merkezefendi Belediyesi, Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel bireyler için Ornaz Vadisi’nde düzenlediği yıl sonu etkinliğiyle büyük bir mutluluk yaşattı. 250 özel birey ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, şarkılar söylendi, danslar edildi, ve doğayla iç içe keyifli anlar yaşandı. Bu anlamlı buluşma, hem bireylerin hem de ailelerinin yüzlerini güldürdü.

Özel bireyler için unutulmaz bir gün

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel bireyler, yıl sonu etkinliğinde bir araya gelerek unutulmaz bir gün geçirdi. Ornaz Vadisi’nin doğal güzellikleri arasında düzenlenen etkinlikte, özel öğrenciler şarkılar söyleyip dans etti. Doğayla iç içe olmanın keyfini çıkaran katılımcılar, bu özel günün tadını doyasıya yaşadılar.

Ailelerle birlikte anılar ölümsüzleştirildi

Etkinlik, sadece özel bireyler için değil, aynı zamanda onların aileleri için de özel anılarla doluydu. Gün boyunca süren etkinliklerin ardından, özel bireyler ve aileleri hep birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek bu unutulmaz anı ölümsüzleştirdiler. Ailelerin mutluluğu, etkinliğin ne kadar anlamlı ve başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Engelsiz yaşam vizyonu

Merkezefendi Belediyesi, Engelsiz Yaşam Akademisi ile özel bireylerin toplumsal katılımını artırmayı hedefleyen birçok projeye imza atıyor. Ornaz Vadisi’nde düzenlenen bu yıl sonu etkinliği, özel bireylerin sosyal etkileşimlerini artırmak ve kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Belediye, bu tür etkinliklerle engelleri ortadan kaldırarak herkesin eşit bir şekilde sosyal yaşama katılmasını teşvik ediyor.

Doğa ile iç içe etkinlikler

Ornaz Vadisi’nde düzenlenen etkinlik, doğanın iyileştirici gücünden faydalanarak özel bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama yaşamasını sağladı. Bu tür doğa etkinlikleri, bireylerin motivasyonunu artırarak onları daha pozitif ve enerjik hissettirdi. Merkezefendi Belediyesi, doğa ile iç içe bir ortamda gerçekleştirdiği bu etkinlik ile özel bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.