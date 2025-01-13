Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Konya Seydişehir ve Ortakaraören Köyü’nde hem çocuklar hem de yetişkinler için renkli bir turne gerçekleştirdi. Seyirciler, üç gün boyunca birbirinden eğlenceli oyunlar izledi.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu Konya’da büyüledi

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine devam ediyor. Kent Tiyatrosu, Konya’da gerçekleştirdiği turnede büyük beğeni topladı. Turne boyunca "Sınır", "Bonbon ve Şeker", "Obur", "Geveze Define Peşinde" oyunları sahnelendi. Seyirciler, her yaş grubuna hitap eden oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

Başkan Şeniz Doğan’dan teşekkür mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Tiyatromuz, üç gün süren turnede seyircilerimize keyifli anlar yaşattı. Bu güzel etkinliği mümkün kılan tüm tiyatro ekibine teşekkür ediyorum" dedi.